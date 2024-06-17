Регулятор США подал в суд на Adobe из‑за навязывания подписки и «сложного механизма отписки»

В FTC считают, что Adobe подталкивала клиентов оформлять подписку на год и «не раскрывала надлежащим образом», что за ее отмену нужно заплатить комиссию, которая может доходить до сотен долларов. Когда пользователь собирался отменить подписку (к примеру, на Photoshop), то ему нужно перейти по нескольким страницам на сайте или связываться с несколькими представителями службы поддержки, что регулятор назвал слишком обременительным процессом.