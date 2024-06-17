Регулятор США подал в суд на Adobe из‑за навязывания подписки и «сложного механизма отписки»

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд против Adobe из‑за нарушения закона о защите прав потребителей. Компанию обвинили в усложнении «механизма отписки» от ее услуг для пользователей, сообщает Bloomberg.
В FTC считают, что Adobe подталкивала клиентов оформлять подписку на год и «не раскрывала надлежащим образом», что за ее отмену нужно заплатить комиссию, которая может доходить до сотен долларов. Когда пользователь собирался отменить подписку (к примеру, на Photoshop), то ему нужно перейти по нескольким страницам на сайте или связываться с несколькими представителями службы поддержки, что регулятор назвал слишком обременительным процессом.
Отменить подписку и получить обратно свои деньги можно в течение двух недель после начала использования. После этого срока возмещения не будет, а в варианте годовой подписки с ежемесячной платой придется заплатить еще 50% от суммы подписки. Условия компания «прячет за мелким шрифтом и гиперссылками», пишет The Verge.
Adobe пообещала оспорить иск в суде.