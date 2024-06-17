Saber Interactive показала игру по мотивам франшизы «Тихое место»

Saber Interactive показала игру A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы «Тихое место». Ее релиз состоится в 2024 году на PS5, Xbox Series S|X и PC.
В ролике неназванная героиня ищет на складе какие‑то карты и включает генератор поблизости, шум от которого привлекает к ней чувствительного к звукам инопланетного охотника.
Сюжет тайтла рассказывает о молодой женщине, которая пытается пережить не только кошмарных существ апокалипсиса, но и муки межличностных семейных конфликтов.
«Не имея ничего, кроме смекалки и подручных средств, вам придется преодолеть множество коварных испытаний и препятствий, которые ждут вас впереди, и при этом вы будете пытаться выжить перед лицом постоянной угрозы со стороны неизвестных врагов», — гласит синопсис.
В настоящее время Джон Красински работает над третьим фильмом «Тихое место», выход которого запланирован на следующий год. Последний фильм режиссера, «Если», вышел на экраны в мае и получил смешанные отзывы: 49% на Rotten Tomatoes.