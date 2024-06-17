Saber Interactive показала игру по мотивам франшизы «Тихое место»

«Не имея ничего, кроме смекалки и подручных средств, вам придется преодолеть множество коварных испытаний и препятствий, которые ждут вас впереди, и при этом вы будете пытаться выжить перед лицом постоянной угрозы со стороны неизвестных врагов», — гласит синопсис.