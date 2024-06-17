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Saber Interactive показала игру по мотивам франшизы «Тихое место»

Сегодня в 21:09
Фото: Saber Interactive

Saber Interactive показала игру A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы «Тихое место». Ее релиз состоится в 2024 году на PS5, Xbox Series S|X и PC.

В ролике неназванная героиня ищет на складе какие‑то карты и включает генератор поблизости, шум от которого привлекает к ней чувствительного к звукам инопланетного охотника.

Сюжет тайтла рассказывает о молодой женщине, которая пытается пережить не только кошмарных существ апокалипсиса, но и муки межличностных семейных конфликтов.

«Не имея ничего, кроме смекалки и подручных средств, вам придется преодолеть множество коварных испытаний и препятствий, которые ждут вас впереди, и при этом вы будете пытаться выжить перед лицом постоянной угрозы со стороны неизвестных врагов», — гласит синопсис.

В настоящее время Джон Красински работает над третьим фильмом «Тихое место», выход которого запланирован на следующий год. Последний фильм режиссера, «Если», вышел на экраны в мае и получил смешанные отзывы: 49% на Rotten Tomatoes.

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