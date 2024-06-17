В сети появился снимок флага ДНР на трибуне во время футбола Румынии и Украины. Это оказалось фейком

Опубликованные телеграм-каналами Mash и Shot снимки флага ДНР, который пронесли болельщики на трибуну во время игры сборных Румынии и Украины, оказались фейком. Об этом сообщает «Чемпионат».
Shot писал, что флаг ДНР на стадион в Мюнхене принесли болельщики из Донецка, но позже удалил пост. В то же время Mash утверждал, что это сделали румынские болельщики.
Редакторы «Чемпионата» нашли кадры, использованные в соцсетях, в трансляции игры и не увидели никакого флага. «Флаг был пририсован в твиттере, поехавшее оранжевое пятнышко справа тоже выдает фотошоп», — говорится в опровержении.
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По итогам матча сборная Украины проиграла футболистам Румынии со счетом 0:3. Голы забили Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш.