Чжан Имоу снимет полнометражный фильм по «Задаче трех тел»

Научно-фантастическая драма рассказывает о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. В центре сюжета — молодая женщина, чье судьбоносное решение, принятое в Китае 1960-х годов, отражается от пространства и времени до наших дней. Когда законы природы необъяснимо разворачиваются на глазах, группа блестящих ученых объединяет усилия с детективом, чтобы противостоять величайшей угрозе в истории человечества.