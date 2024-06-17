Чжан Имоу снимет полнометражный фильм по «Задаче трех тел»

Ветеран китайского кинематографа Чжан Имоу, известный по лентам «Герой», «Тень», «Дом летающих кинжалов» и «Красный гаолян», готовит полнометражную версию нашумевшего научно-фантастического романа «Задача трех тел», передает Deadline.
Об этом сообщил Ван Чантянь, генеральный директор китайской компании Enlight Media, на открытии Шанхайского международного кинофестиваля. По его словам, в настоящее время проект находится на стадии препродакшена.
Роман «Задача трех тел», опубликованный в 2008 году, стал первым романом из серии китайского писателя Лю Цысиня. Популярный роман не раз экранизировали, в последний раз — создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б.Вайсс, которые адаптировали роман для Netflix вместе с Александром Ву.
Научно-фантастическая драма рассказывает о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. В центре сюжета — молодая женщина, чье судьбоносное решение, принятое в Китае 1960-х годов, отражается от пространства и времени до наших дней. Когда законы природы необъяснимо разворачиваются на глазах, группа блестящих ученых объединяет усилия с детективом, чтобы противостоять величайшей угрозе в истории человечества.
В многосерийной экранизации книги сыграли Йован Адепо, Джон Брэдли, Лиам Каннингем, Эйса Гонсалес, Джесс Хонг, Марло Келли, Алекс Шарп, Си Симоока, Зин Цзэн, Саамер Усмани, Бенедикт Вонг, Джонатан Прайс, Розалинд Чао, Бен Шнетцер и Ева Ридли. Netflix объявил, что сериал будет длиться три сезона.