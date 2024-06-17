Права на бренды «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса продали за 1,6 млн евро

SPI использовал товарные марки до 2020 года, когда Верховный суд Нидерландов лишил компанию права на советские водочные бренды на территории Бенилюкса и постановил выплатить России всю прибыль от их продажи и дополнительно 145 тыс. евро. Тогда же России перешел бренд Stoli.