Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Права на бренды «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса продали за 1,6 млн евро

Сегодня в 20:27
Фото: Lukas Bato/Unsplash

Права на использование брендов водки «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) продали на аукционе в Гааге за 1,6 млн евро, передает РИА «Новости».

Покупателем стала компания Spirits International, которая входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера. Организатором аукциона, в котором приняли участие всего три компании, выступила Equilibristen Baillifs.

На продажу были выставлены права на 18 алкогольных брендов, которые продавались единым лотом. Для участия в торгах необходимо было сделать взнос в размере 250 тыс. евро.

SPI использовал товарные марки до 2020 года, когда Верховный суд Нидерландов лишил компанию права на советские водочные бренды на территории Бенилюкса и постановил выплатить России всю прибыль от их продажи и дополнительно 145 тыс. евро. Тогда же России перешел бренд Stoli.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами