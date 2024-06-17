Права на бренды «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса продали за 1,6 млн евро

Права на использование брендов водки «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) продали на аукционе в Гааге за 1,6 млн евро, передает РИА «Новости».
Покупателем стала компания Spirits International, которая входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера. Организатором аукциона, в котором приняли участие всего три компании, выступила Equilibristen Baillifs.
На продажу были выставлены права на 18 алкогольных брендов, которые продавались единым лотом. Для участия в торгах необходимо было сделать взнос в размере 250 тыс. евро.
SPI использовал товарные марки до 2020 года, когда Верховный суд Нидерландов лишил компанию права на советские водочные бренды на территории Бенилюкса и постановил выплатить России всю прибыль от их продажи и дополнительно 145 тыс. евро. Тогда же России перешел бренд Stoli.