Amazon снимет сериал по «Тотали Спайс»

Amazon запустил в разработку телесериал по мотивам культового французского мультфильма «Тотали Спайс!». Об этом сообщает Variety.
Сюжет адаптации расскажет о приключениях лучших подружек Кловер, Алекс и Сэм. Они будут спасать мир, одновременно пытаясь пережить первый курс колледжа.
Кто срежиссирует сериал, пока неизвестно. Также пока не назначен сценарист и исполнители главных ролей.
Оригинальный мультсериал Венсана Шальвона-Демерсе и Давида Мишеля вышел на экраны в 2001 году. Недавно состоялась премьера седьмого сезона шоу после десятилетней паузы. «Тотали Спайс!» имел огромный успех. Мультсериал был переведен на 60 языков.
«Как давние поклонники мультсериала, мы не могли придумать историю, более соответствующую нашей идее. Темы о силе девочек, о том, что нельзя жертвовать дружбой, весельем или своим истинным „я“ ради успеха, нашли отклик у нас и тогда, и сейчас», — рассказала президент Gloria Sanchez Джессика Элбаум.