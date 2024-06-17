Amazon снимет сериал по «Тотали Спайс»

«Как давние поклонники мультсериала, мы не могли придумать историю, более соответствующую нашей идее. Темы о силе девочек, о том, что нельзя жертвовать дружбой, весельем или своим истинным „я“ ради успеха, нашли отклик у нас и тогда, и сейчас», — рассказала президент Gloria Sanchez Джессика Элбаум.