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Бетт Мидлер и Сьюзан Сарандон объединяются в трейлере «Великолепной четверки»

Сегодня в 19:39

Компания Bleecker Street выпустила первый трейлер свадебной комедии «Великолепная четверка». Премьера состоится 26 июля.

Главные роли в фильме сыграли Бетт Мидлер («Фокус-покус», «На пляже», «Роза»), Сьюзан Сарандон («Тельма и Луиза», «Шоу ужасов Рокки Хоррора»), Шерил Ли Ральф («Начальная школа Эбботт») и Меган Маллалли («Уилл и Грейс»).

Они сыграли давних подруг по колледжу, которые в последний момент собираются во Флориде на свадьбе одной из них. Всего за одну поездку героини вспоминают бурное прошлое, сестринские чувства и сталкиваются с романтическими приключениями, которые неожиданно меняют их жизни.

Постановкой фильма занималась Джослин Мурхаус, известная по картинам «Доказательство», «Как сшить американское одеяло», «Тысяча акров» и «Портниха».

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