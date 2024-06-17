Бетт Мидлер и Сьюзан Сарандон объединяются в трейлере «Великолепной четверки»

Они сыграли давних подруг по колледжу, которые в последний момент собираются во Флориде на свадьбе одной из них. Всего за одну поездку героини вспоминают бурное прошлое, сестринские чувства и сталкиваются с романтическими приключениями, которые неожиданно меняют их жизни.