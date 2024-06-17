Google зарегистрировал в РФ новый товарный знак для YouTube

В конце мая Роспатент зарегистрировал новый товарный знак для рекламной платформы YouTube. Под названием YouTube BrandConnect кроется платформа для сотрудничества рекламодателей с авторами, обратил внимание RTVI.
Речь о поиске на YouTube BrandConnect авторов видео для публикации «брендированного контента». Как отмечает телеканал, регистрация знака произошла на фоне завершения финансовых отношений с российскими пользователями после начала военной спецоперации РФ на территории Украины.
«Компания сейчас находится в процедуре банкротства, чтобы не платить в пользу России огромный штраф. В то же время Google формирует фундамент для возврата в Россию без финансовых издержек. Но важно помнить, что для того, чтобы включить монетизацию, компании в любом случае придется выполнить закон о „приземлении“ и выполнять законы страны, так как русскоязычные блогеры будут иметь риск стать иноагентом из‑за получения финансирования со стороны Запада», — поделился мнением первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.
Собеседники RTVI из сферы юриспруденции считают, что Google собирается вернуться в РФ. Обычно товарные знаки регистрируются именно в тех странах, в которых правообладатели экономически заинтересованы, пояснили там.
Российская «дочка» Google была признана банкротом в середине 2022 года. В то же время YouTube перестал показывать рекламу обычным пользователям из РФ.