Google зарегистрировал в РФ новый товарный знак для YouTube

«Компания сейчас находится в процедуре банкротства, чтобы не платить в пользу России огромный штраф. В то же время Google формирует фундамент для возврата в Россию без финансовых издержек. Но важно помнить, что для того, чтобы включить монетизацию, компании в любом случае придется выполнить закон о „приземлении“ и выполнять законы страны, так как русскоязычные блогеры будут иметь риск стать иноагентом из‑за получения финансирования со стороны Запада», — поделился мнением первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.