«Подписные издания» разыграют книгу Чуковского с подписью автора на благотворительном аукционе

Петербургский независимый книжный «Подписные издания» проведет 18–19 июня свой ежегодный благотворительный аукцион. Подробности «Афише Daily» рассказали представители магазина.
В этот раз на торги выставят книгу Корнея Чуковского «От двух до пяти» с дарственной надписью автора. Эту надпись Чуковский оставил филологине и писательнице Наталье Долининой.
Сохранилось ее воспоминание об этом автографе: «Так я и стояла, скрючившись на одной ноге, довольно долго, пока он не спустился с лестницы — очень медленно — и не протянул мне книгу, на титульном листе которой я увидела надпись, начинающуюся словом „Отомри“. <…> Я забыла обо всем этом — и вдруг, через несколько дней после его смерти, складывала книги, чтобы переезжать на новую квартиру, и нашла последнее издание „От двух до пяти“ с бесценной для меня надписью, начинающейся словами: „Отомри, наконец, дорогая Наталья…“».
Аукцион пройдет в телеграм-канале «Подписных изданий» в комментариях к посту о начале торгов. Предложить свою ставку можно с 12.00 вторника (18 июня) до 18.00 среды (19 июня).
В прошлом году на аукционе «Подписных изданий» за 405 тыс. рублей ушла с молотка акварельная иллюстрация Павла Пепперштейна к сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». В 2022-м на благотворительных торгах за 1 млн 50 тыс. рублей продали оригинальное издание сборника Иосифа Бродского «Часть речи» с автографом автора.