«Подписные издания» разыграют книгу Чуковского с подписью автора на благотворительном аукционе

Сохранилось ее воспоминание об этом автографе: «Так я и стояла, скрючившись на одной ноге, довольно долго, пока он не спустился с лестницы — очень медленно — и не протянул мне книгу, на титульном листе которой я увидела надпись, начинающуюся словом „Отомри“. <…> Я забыла обо всем этом — и вдруг, через несколько дней после его смерти, складывала книги, чтобы переезжать на новую квартиру, и нашла последнее издание „От двух до пяти“ с бесценной для меня надписью, начинающейся словами: „Отомри, наконец, дорогая Наталья…“».