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Посмотрите трейлер мультфильма «Сирокко из страны ветров»

Сегодня в 18:59

Вышел дублированный трейлер анимационного фильма «Сирокко из страны ветров». Лента выйдет в российский прокат 27 июня.

В центре сюжета — сестры Кармен и Жюльетта, гостящие у соседки, детской писательницы, работы которой посвящены обитателям фантастического Королевства ветров. Пока хозяйка отдыхает, сестры обнаруживают ожившую фигурку, которая открывает им портал в сказочную страну.

Пересекая границу миров, героини превращаются в кошек. Они встречают загадочного Сирокко — владыку без лица, захватившего в плен неукротимый ветер. Несмотря на чудеса волшебного мира, девочкам во что бы то ни стало надо найти дорогу домой.

Мировая премьера мультфильма, вдохновленного работами Исао Такахаты и Хаяо Миядзаки, состоялась на международном фестивале анимационного кино в Анси, где картина удостоилась приза зрительских симпатий.

Постановкой анимационной ленты занимался Бенуа Шье. Сценарий «Сирокко» написал номинант на «Оскар» Ален Ганьоль, работавший над «Кошачьей жизнью» и «Мальчиком-призраком», а продюсером выступил Рон Дайенс («Удивительная история Мароны»).

За неделю до официальной премьеры, 22 июня, на кинофестивале «Французские недели» состоится зрительская премьера «Сирокко из страны ветров» на французском языке с русскими субтитрами.

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