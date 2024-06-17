Посмотрите трейлер мультфильма «Сирокко из страны ветров»

Пересекая границу миров, героини превращаются в кошек. Они встречают загадочного Сирокко — владыку без лица, захватившего в плен неукротимый ветер. Несмотря на чудеса волшебного мира, девочкам во что бы то ни стало надо найти дорогу домой.