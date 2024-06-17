Гуччи Мейн, Black Eyed Peas и Оливер Три: объявлен полный лайнап фестиваля Exit в Сербии

Сербский фестиваль Exit объявил финальный лайнап. Мероприятие пройдет с 10 по 14 июля в городе Нови-Сад.
В этом году на главной сцене Exit выступят Black Eyed Peas, Гуччи Мейн, Том Морелло, Alok, Rudimental, Ofenbach, Джон Ньюман, Dub FX, The Exploited, Willy William, Kenya Grace и Оливер Три.
На сцену Dance Arena выйдут легенды техно-музыки из Великобритании Карл Кокс и Bonobo, южноафриканский диджей Black Coffee, американский продюсер MacEo Plex, а также Klangkuenstler, I Hate Models, Patrick Mason, Carlita, Franky Wah, Barry Can’t Swim и Argy b2b Vintage Culture.
В этом году состоится «нулевой день» фестиваля, который пройдет 10 июля в честь дня рождения Николы Теслы. В этот день на главной сцене Tesla Universe выступят фавориты «Евровидения» Baby Lasagna, американская соул-певица Iniko, турецкий диджей Burak Yeter со специальным гостем Димашем Кудайбергеном.
Организаторы напоминают, что для посещения Сербии россиянам не нужна виза, а добраться можно прямыми авиарейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани.
В прошлом году на Exit выступали The Prodigy, Skrillex, Wu-Tang Clan и Onyx, а также Нина Кравиц и «Аигел».