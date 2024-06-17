Гуччи Мейн, Black Eyed Peas и Оливер Три: объявлен полный лайнап фестиваля Exit в Сербии

В этом году состоится «нулевой день» фестиваля, который пройдет 10 июля в честь дня рождения Николы Теслы. В этот день на главной сцене Tesla Universe выступят фавориты «Евровидения» Baby Lasagna, американская соул-певица Iniko, турецкий диджей Burak Yeter со специальным гостем Димашем Кудайбергеном.