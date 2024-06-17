Режиссер «Антошки» рассказал, что у мультфильма есть продолжение о приключениях героя в космосе

Мультфильм «Антошка» вышел в 1969 году. Он рассказывал о ленивом мальчике по имени Антошка, которого с помощью всем известной песенки звали копать картошку. Согласившись сыграть для других ребят на гармошке, он вместо этого дразнит их. Схватив самую большую ложку за обедом, он обнаруживает у себя в тарелке вместо каши лягушку, которую ему подкладывают другие ребята, чтобы его проучить.