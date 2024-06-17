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Режиссер «Антошки» рассказал, что у мультфильма есть продолжение о приключениях героя в космосе

Сегодня в 18:13
Фото: «Антошка»/«Союзмультфильм»

У знаменитого советского мультфильма «Антошка», снятого Леонидом Носыревым по детской песне Владимира Шаинского и Юрия Энтина, есть невыпущенное продолжение. Об этом режиссер рассказал в интервью подкасту «Старый видик».

По словам Носырева, сценарий для новой части мультфильма, в которой Антошка отправляется в космос, был готов еще в 90-е, однако из‑за кризиса на «Союзмультфильме» проект не удалось реализовать.

Мультфильм «Антошка» вышел в 1969 году. Он рассказывал о ленивом мальчике по имени Антошка, которого с помощью всем известной песенки звали копать картошку. Согласившись сыграть для других ребят на гармошке, он вместо этого дразнит их. Схватив самую большую ложку за обедом, он обнаруживает у себя в тарелке вместо каши лягушку, которую ему подкладывают другие ребята, чтобы его проучить.

Автором сценария выступил Эдуард Успенский, композитором — Владимир Шаинский, а поэтом — Юрий Энтин. Песни в мультфильме исполнили Маргарита Корабельникова и детская хоровая студия «Спутник».

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