Режиссер «Антошки» рассказал, что у мультфильма есть продолжение о приключениях героя в космосе

У знаменитого советского мультфильма «Антошка», снятого Леонидом Носыревым по детской песне Владимира Шаинского и Юрия Энтина, есть невыпущенное продолжение. Об этом режиссер рассказал в интервью подкасту «Старый видик».
По словам Носырева, сценарий для новой части мультфильма, в которой Антошка отправляется в космос, был готов еще в 90-е, однако из‑за кризиса на «Союзмультфильме» проект не удалось реализовать.
Мультфильм «Антошка» вышел в 1969 году. Он рассказывал о ленивом мальчике по имени Антошка, которого с помощью всем известной песенки звали копать картошку. Согласившись сыграть для других ребят на гармошке, он вместо этого дразнит их. Схватив самую большую ложку за обедом, он обнаруживает у себя в тарелке вместо каши лягушку, которую ему подкладывают другие ребята, чтобы его проучить.
Автором сценария выступил Эдуард Успенский, композитором — Владимир Шаинский, а поэтом — Юрий Энтин. Песни в мультфильме исполнили Маргарита Корабельникова и детская хоровая студия «Спутник».