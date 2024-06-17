Болельщик сборной Англии и семеро сербов попали в суд из‑за массовой драки перед матчем на Евро-2024

Одному болельщику сборной Англии и семи фанатам сборной Сербии предъявлены уголовные обвинения после драки с участием 150 человек перед матчем двух стран. Об этом сообщает The Guardian.
Побоище в центре города Гельзенкирхена вспыхнуло, после того как фанаты сборной Англии попытались войти в стейк-хаус, полный сербских фанатов, сообщила полиция Германии. Одного английского болельщика госпитализировали, но он выписался, чтобы посмотреть игру.
Драка произошла около 15.45 по местному времени. Столы и стулья в заведении были разбросаны, несколько фанатов и как минимум один полицейский получили серьезные травмы головы.
Начальник полиции Гельзенкирхена Петер Бот заявил, что выявить зачинщика драки невозможно. «Группа сербских фанатов уже была в ресторане и, очевидно, поела там, а затем большая группа английских фанатов попыталась зайти в этот ресторан. И именно это и стало причиной раздора», — сказал полицейский.
Бот пояснил, почему задержанными оказались только восемь человек: «Когда мы можем сказать либо с помощью видеозаписей, либо с помощью личных показаний полицейских, когда я смогу доказать, что вы бросили этот стул, вы бросили этот стакан, вы ударили того, когда видели это, и я могу это доказать, только тогда их возьмут под стражу».
Футболисты Англии обыграли сборную Сербии со счетом 1:0.