Болельщик сборной Англии и семеро сербов попали в суд из‑за массовой драки перед матчем на Евро-2024

Бот пояснил, почему задержанными оказались только восемь человек: «Когда мы можем сказать либо с помощью видеозаписей, либо с помощью личных показаний полицейских, когда я смогу доказать, что вы бросили этот стул, вы бросили этот стакан, вы ударили того, когда видели это, и я могу это доказать, только тогда их возьмут под стражу».