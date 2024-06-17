Студент из Оренбуржья устраивал поджоги, чтобы понаблюдать за работой пожарных

18-летний подросток устраивал пожары по ночам: он складывал сухую траву у заборов, а затем поджигал ее с помощью зажигалки. В результате с 26 по 30 мая в селе сгорел гараж с находившимся там автомобилем марки ВАЗ и восемь хозяйственных построек.