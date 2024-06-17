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Студент из Оренбуржья устраивал поджоги, чтобы понаблюдать за работой пожарных

Сегодня в 17:42
Фото: Jen Theodore/Unsplash

В селе Шарлык Оренбургской области студент устроил серию поджогов, потому что мечтал быть пожарным. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МВД.

18-летний подросток устраивал пожары по ночам: он складывал сухую траву у заборов, а затем поджигал ее с помощью зажигалки. В результате с 26 по 30 мая в селе сгорел гараж с находившимся там автомобилем марки ВАЗ и восемь хозяйственных построек.

Парень дожидался, когда приедут пожарные, а затем снимал процесс тушения на видео. Когда поджигателя задержали, он признался в содеянном.

Правоохранителям студент пояснил, что с детства мечтал стать огнеборцем, поэтому хотел посмотреть, как они действуют при тушении пожаров.

На парня завели уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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