Студент из Оренбуржья устраивал поджоги, чтобы понаблюдать за работой пожарных

В селе Шарлык Оренбургской области студент устроил серию поджогов, потому что мечтал быть пожарным. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МВД.
18-летний подросток устраивал пожары по ночам: он складывал сухую траву у заборов, а затем поджигал ее с помощью зажигалки. В результате с 26 по 30 мая в селе сгорел гараж с находившимся там автомобилем марки ВАЗ и восемь хозяйственных построек.
Парень дожидался, когда приедут пожарные, а затем снимал процесс тушения на видео. Когда поджигателя задержали, он признался в содеянном.
Правоохранителям студент пояснил, что с детства мечтал стать огнеборцем, поэтому хотел посмотреть, как они действуют при тушении пожаров.
На парня завели уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.