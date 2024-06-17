Coldplay выпустят новый альбом на пластинках из переработанного пластика

«Moon Music» станет 10-м альбомом Coldplay, дебютная пластинка которых вышла в 2000 году. Для создания записи группа вновь поработала с Максом Мартином, продюсером их предыдущего альбома «Music of the Spheres» и одним из величайших поп-продюсеров всех времен, который приложил руку к 27 трекам, занявшим 1-е место в американских чартах. Первый сингл с пластинки «feelslikeimfallinginlove» выйдет 21 июня.