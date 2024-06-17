Coldplay выпустят новый альбом на пластинках из переработанного пластика

Поп-рок-группа Coldplay анонсировала новый альбом «Moon Music». Он выйдет 4 октября и будет доступен на пластинках, сделанных из переработанных пластиковых бутылок, рассказал The Guardian.
Для производства каждой 140-граммовой пластинки потребуется 9 пластиковых бутылок, отобранных из бытовых отходов. Для специальной «журнальной» версии физического носителя использовали пластик, который организация The Ocean Cleanup перехватила в Гватемале, чтобы предотвратить попадание его отходов в залив Гондураса и Атлантический океан.
Группа заявляет, что это позволит сократить выбросы углекислого газа на 85% по сравнению с производством обычных виниловых пластинок и предотвратить производство 25 тонн первичного пластика. Компакт-диски также изготовят из 90% переработанного пластика, что позволит сократить выбросы на 78% по сравнению с обычным производством CD.
Одновременно Coldplay пытаются снизить воздействие гастролей на окружающую среду. В данный момент коллектив продолжает мировой тур «Music of the Spheres», который признан третьим самым прибыльным туром всех времен.
Ранее группа заявила, что сократила выбросы углекислого газа на 59% по сравнению с предыдущим мировым турне. По словам музыкантов, они сократили количество авиаперелетов, а также применили «креативные технологические решения», например «кинетические танцполы», которые используют энергию от движения толпы.
«Moon Music» станет 10-м альбомом Coldplay, дебютная пластинка которых вышла в 2000 году. Для создания записи группа вновь поработала с Максом Мартином, продюсером их предыдущего альбома «Music of the Spheres» и одним из величайших поп-продюсеров всех времен, который приложил руку к 27 трекам, занявшим 1-е место в американских чартах. Первый сингл с пластинки «feelslikeimfallinginlove» выйдет 21 июня.