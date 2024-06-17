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В США 23 пары близнецов выпустились из одной школы

Сегодня в 17:53
Фото: MChe Lee/Unsplash

23 пары близнецов выпустились из одной средней школы в Массачусетсе. Об этом сообщает Associated Press.

Однояйцевые и разнояйцевые близнецы окончили среднюю школу Поллард в Нидхэме, штат Массачусетс. По словам директора Таматы Биббо, еще одна ученица-близнец закончила эту школу, но ее брат учился в другом месте.

«Это довольно необычно. Для сравнения: обычно у нас от пяти до десяти пар таких детей. Но 23… Это было очень весело», — рассказала она.

По словам родителей некоторых учеников, в Книге рекордов Гиннесса наибольшее количество близнецов в классе составляет около 40 человек. Поэтому 23 пары близнецов считаются «определенным рекордом для Нидхэма», а может и для всего штата.

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