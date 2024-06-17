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В Минприроды Якутии назвали фейком ролик с нефтяным пятном на реке. Пятно оказалось настоящим

Сегодня в 16:57
Фото: Служба спасения

Министерство природы Якутии назвало фейком видео с загрязнением одной из местных рек. Через два дня оказалось, что оно настоящее. На историю обратил внимание RTVI.

15 июня в телеграм-канале «Торбозное радио» появился ролик одного из местных жителей. В нем мужчина громко и матом выражал негодование из‑за масляного пятна на поверхности реки Вилюй. Канал уточнял, что инцидент заснят в поселке Кысыл-Сыр, а причиной загрязнения стала загрузка нефтепродуктов на причале ЯТЭК.

Спустя полдня Минэкологии региона отреагировало на пост и назвало информацию о загрязнении фейком. Оригинальную версию пресс-релиза опубликовало местное издание SakhaLife.

В сообщении сотрудники ведомства отчитываются о результатах осмотра причала и анализа проб воды: «Пятна от нефтепродуктов не обнаружены».

«В заключение необходимо отметить, что на видеоролике о загрязнении реки Вилюй не указана дата и время съемки, в связи с чем данный видеоролик можно считать фейковым», — заканчивается релиз.

В версии релиза в телеграм-канале службы этой части нет, но видно, что пост был отредактирован.

16 июня МЧС республики рассказало об установке заградительных бонов в районе села Хоринцы на реке Лене, именно в нее впадает Вилюй.

«Проведена работа по удержанию дальнейшего продвижения нефти по реке. По прибытии в Олекминский район при облете было обнаружено, что нефтепродукты по реке достигли с. Хоринцы», — говорится в посте в паблике спасательной службы. По ее информации, причиной загрязнения стала утечка при погрузке нефти на нефтеналивную баржу.

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Теги:
ЯТЭК
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