В Минприроды Якутии назвали фейком ролик с нефтяным пятном на реке. Пятно оказалось настоящим

«Проведена работа по удержанию дальнейшего продвижения нефти по реке. По прибытии в Олекминский район при облете было обнаружено, что нефтепродукты по реке достигли с. Хоринцы», — говорится в посте в паблике спасательной службы. По ее информации, причиной загрязнения стала утечка при погрузке нефти на нефтеналивную баржу.