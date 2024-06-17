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Электростимуляция мозга может помочь пережить расставание

Сегодня в 16:59
Фото: Kelly Sikkema/Unsplash

Транскраниальная магнитная стимуляция мозга может помочь справиться с синдромом любовной травмы (СЛТ). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Psychiatric Research.

По данным издания в исследовании приняли участие 36 добровольцев с СЛТ. Их разделили на три группы, каждая из которых носила гарнитуры транскраниальной стимуляции постоянным током в течение 20 минут дважды в день на протяжении пяти дней.

В одной группе ток был направлен на дорсолатеральную префронтальную кору (DLPFC). В другой — на вентролатеральную префронтальную кору (VLPFC). В третьем случае гарнитура была выключена.

В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что СЛТ-стимуляция DLPFC была более эффективной, чем стимуляция VLPFC.

«Оба протокола DLPFC и VLPFC значительно уменьшили симптомы СЛТ, а также улучшили депрессивное состояние и тревожность после вмешательства по сравнению с фиктивной группой», — заключили исследователи из Университета Занджана в Иране и Университета Билефельда в Германии.

Через месяц после прекращения лечения добровольцы по-прежнему чувствовали себя лучше. Авторы исследования заявили: «Эти многообещающие результаты требуют повторения в более крупных испытаниях».

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