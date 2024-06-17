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«Ерунду не постим»: администраторы дагестанского паблика, не найдя новостей, призвали расслабиться

Сегодня в 16:22
Жители дагестансого села Гуниб отдыхают на лавочке. Фото: UCG/Getty Images

Администраторы телеграм-канала «Голос Дагестана» вместо новости опубликовали призыв отдохнуть и расслабиться. Они пояснили, что «сейчас в Дагестане тихо», и тем для новостей нет.

«Когда тем и новостей нет, от себя не придумываем, ерунду не постим и мировые новости не освещаем. Ленту подписчиков не забиваем мусором и лишними уведомлениями Сейчас в Дагестане тихо. Отдыхайте, расслабляйтесь, на море идите и в парки. В горы в конце то концов езжайте. Проводите лето пока в моменте с родными/друзьями», — написали журналисты.

Позже они добавили постскриптум, в котором пообещали предупредить, если что‑то важное все же произойдет. Администраторы пояснили, что у них в канале почти все публикации касаются именно Дагестана.

Недавно у паблика «Голос Дагестана» произошел конфликт с основателем женоненавистнического движения «Мужское государство»* Владиславом Поздняковым. В инстаграме** «Голоса Дагестана» с 1 млн подписчиков запостили сообщение журналиста Исрафила Исрафилова, который обвинил основателя МГ в пропаганде насилия и ненависти к малым народам России, а также назвал фашистом. Поздняков не стал разбираться в авторстве поста и обвинил его создателя в поддержке еврейских погромов в Махачкале.

* Движение «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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