«Ерунду не постим»: администраторы дагестанского паблика, не найдя новостей, призвали расслабиться

Администраторы телеграм-канала «Голос Дагестана» вместо новости опубликовали призыв отдохнуть и расслабиться. Они пояснили, что «сейчас в Дагестане тихо», и тем для новостей нет.
«Когда тем и новостей нет, от себя не придумываем, ерунду не постим и мировые новости не освещаем. Ленту подписчиков не забиваем мусором и лишними уведомлениями Сейчас в Дагестане тихо. Отдыхайте, расслабляйтесь, на море идите и в парки. В горы в конце то концов езжайте. Проводите лето пока в моменте с родными/друзьями», — написали журналисты.
Позже они добавили постскриптум, в котором пообещали предупредить, если что‑то важное все же произойдет. Администраторы пояснили, что у них в канале почти все публикации касаются именно Дагестана.
Недавно у паблика «Голос Дагестана» произошел конфликт с основателем женоненавистнического движения «Мужское государство»* Владиславом Поздняковым. В инстаграме** «Голоса Дагестана» с 1 млн подписчиков запостили сообщение журналиста Исрафила Исрафилова, который обвинил основателя МГ в пропаганде насилия и ненависти к малым народам России, а также назвал фашистом. Поздняков не стал разбираться в авторстве поста и обвинил его создателя в поддержке еврейских погромов в Махачкале.
* Движение «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.
** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.