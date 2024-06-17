«Ерунду не постим»: администраторы дагестанского паблика, не найдя новостей, призвали расслабиться

«Когда тем и новостей нет, от себя не придумываем, ерунду не постим и мировые новости не освещаем. Ленту подписчиков не забиваем мусором и лишними уведомлениями Сейчас в Дагестане тихо. Отдыхайте, расслабляйтесь, на море идите и в парки. В горы в конце то концов езжайте. Проводите лето пока в моменте с родными/друзьями», — написали журналисты.