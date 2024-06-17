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В прокат выйдет казахстанский хоррор о мести невесты

Сегодня в 15:56
Фото: Tartaria Films/YouTube

18 июля в российский прокат выйдет казахстанский хоррор «Дастур» («Дәстүр»). «Вольга» опубликовала дублированный трейлер.

Сюжет фильма рассказывает о молодой девушке, которую насилует сын влиятельного бизнесмена. Отец старается отмазать отпрыска: единственным вариантом остается свадьба насильника и жертвы. После переезда девушки в дом новоиспеченного мужа все виновные начинают погибать при загадочных обстоятельствах.

Оригинальный трейлер

Режиссером фильма выступил Куаныш Бейсек, это его дебютная полнометражка, а производством занималась студия Tartaria Films. Главные роли сыграли Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев, Асет Есжан и другие актеры.

В Казахстане «Дастур» вышел в кинотеатрах 28 декабря 2023 года. На «Кинопоиске» средний балл фильма на основе 6300 оценок — 7,6.

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