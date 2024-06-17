В прокат выйдет казахстанский хоррор о мести невесты

Сюжет фильма рассказывает о молодой девушке, которую насилует сын влиятельного бизнесмена. Отец старается отмазать отпрыска: единственным вариантом остается свадьба насильника и жертвы. После переезда девушки в дом новоиспеченного мужа все виновные начинают погибать при загадочных обстоятельствах.