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В Хакасии и Туве выпустили в природу 50 редких соколов

Сегодня в 15:03
Фото: фонд «Природа и люди»

На территории Хакасского заповедника и в Тувинской котловине орнитологи выпустили 50 редких соколов балобанов. Это самое большое число таких птиц, выпущенных в дикую природу России единовременно, рассказали «Афише Daily» в фонде «Природа и люди».

Птиц вывели и вырастили в подмосковном питомнике «Витасфера». Зоозащитники обучили их летным навыкам в специальном вольере, научили самостоятельно охотиться. Так у них будет больше шансов адаптироваться в дикой природе. Методика обучения птиц разработана сотрудниками и консультантами биофака МГУ.

В Хакассию птиц доставили в грузовом отсеке самолета, а выпускали их по пять–шесть особей — чтобы снизить конкуренцию за корм. За процессом следили сотрудники Роспотребнадзора, дальше за птицами будут присматривать работники заповедника.

© Фонд «Природа и люди»

Экологи считают, что возвращение такого числа взрослых птиц в природные условия увеличит численность исчезающего вида.

«Если в 70-х годах прошлого века численность соколов в Хакасии была стабильной, то сегодня в регионе сложно встретить гнезда балобанов. Причины исчезновения пернатых: разрушение местообитаний из‑за пожаров и антропогенных причин, нелегальный отлов браконьерами птиц для продажи и организации охоты с ними», — отметил гендиректор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.

В природе России алтайские соколы балобаны появляются на свет только в Южной Сибири. Сейчас в стране обитает не более 1200 гнездящихся пар. По оценкам специалистов, за последние 20 лет численность вида сократилась в несколько раз.

Встретить уникальных балобанов темной окраски можно только в России — на границе республик Алтай и Тыва. Эти птицы были почти полностью уничтожены браконьерами, которые продают их в страны, где популярна соколиная охота.

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