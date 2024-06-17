Арми Хаммер признался, что научился любить себя после обвинений в изнасиловании и благодарен этому

В 2023-м суд рассматривал иски о сексуальных домогательствах от Кортни Вучекович и Пейдж Лоренце. Хаммер обвинения отрицал, но признавал, что подвергал их эмоциональному насилию и «был засранцем». «Они могли быть счастливы, просто находясь рядом со мной, и сказали бы „да“ вещам, на которые, возможно, они бы не сказали „да“ без меня. Это дисбаланс сил», — говорил актер.