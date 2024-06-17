Арми Хаммер признался, что научился любить себя после обвинений в изнасиловании и благодарен этому

Арми Хаммер благодарен обвинениям в изнасиловании и каннибализме, которые выдвинули против него в 2021 году. Актер появился на подкасте «Painful Lessons».
Хаммера обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах к нескольким женщинам — в частности, одной из них по имени Эффи, которая предоставила скриншоты сообщений, как предполагается, присланных актером. Подозреваемый делился своими фантазиями о том, как он бы «съел ее сердце».
После выдвинутых обвинений от работы с Хаммером отказались его агент и маркетолог, а также некоторые студии, с фильмах которых актер собирался сняться. Сам Хаммер отвергал обвинения. В 2023 году прокуратура округа Лос-Анджелес заявила, что не будет возбуждать дело против актера, обвинения с него сняли.
«Люди называли меня каннибалом, и все им верили. <…> Теперь я могу посмотреть на это с дистанции и перспективы и сказать: „Это было весело“», — сказал Хаммер.
Актер не уверен, что люди, которые всерьез навесили на него ярлык каннибала после появления скриншотов, в действительности понимали, что такое каннибализм. «О чем вы говоришь? Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Нужно есть людей… Это было дико», — вспомнил Хаммер.
Однако Хаммер ничуть не жалеет о произошедшем и находится «в том периоде своей жизни, где он чувствует благодарность». До появления обвинений актер «чувствовал себя нехорошо» и «никогда не чувствовал себя удовлетворенным», сказал он. Хаммер признался, что предпринял попытку самоубийства после выдвинутых обвинений, а также рассказал, что подвергся сексуальному насилию в 13-летнем возрасте.
В 2023-м суд рассматривал иски о сексуальных домогательствах от Кортни Вучекович и Пейдж Лоренце. Хаммер обвинения отрицал, но признавал, что подвергал их эмоциональному насилию и «был засранцем». «Они могли быть счастливы, просто находясь рядом со мной, и сказали бы „да“ вещам, на которые, возможно, они бы не сказали „да“ без меня. Это дисбаланс сил», — говорил актер.