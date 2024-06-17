«Наутро меня ждал подарок в ванне»: девушка нагадила в ванну Тео Джеймса после свидания

«Это был странный, потный и кошмарный концерт. Кажется, музыканты, которые выступали до нас, опоздали. В толпе все уже успели напиться и были в бешенстве. И вот кому‑то пришло в голову выплеснуть все это, помочиться в бутылку и швырнуть кому‑нибудь в лицо», — рассказал актер.