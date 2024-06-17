«Наутро меня ждал подарок в ванне»: девушка нагадила в ванну Тео Джеймса после свидания

Звезда «Джентльменов» и «Белого лотоса» Тео Джеймс рассказал о худшем свидании в своей жизни: девушка нагадила ему в ванну и ушла. Ситуацией он поделился с Entertainment Weekly.
По словам актера, случай произошел во времена, когда он учился в колледже и не был большой звездой.
«Это было наше первое свидание. На мой взгляд, оно прошло довольно неплохо. Мы хорошо провели время, были молоды, глупы, все казалось веселым. А утром она ушла и оставила для меня подарок в ванне. Это была маленькая какашка», — вспоминает Джеймс.
Это не единственная история из его жизни, связанная с экскрементами. В среду актер стал гостем на шоу Келли Кларксон и поведал, что однажды в него кинули бутылку с мочой.
Джеймс вырос в музыкальной семье: его дядя, композитор Джон Кэмерон, писал музыку для различных коллективов и телепередач, а также был номинирован на «Эмми».
Поначалу парень строил карьеру гитариста: «Я играл в разных группах, большинство из них были ужасны. Хотел стать рок-звездой, отыграл сотни концертов».
«Со мной многое случалось. Однажды мне отдавило ногу движущимся оборудованием на сцене. Я отвернулся, а эта штука на колесиках просто наехала на мою ступню и раздавила до крови», — делился Джеймс.
«Когда я играл в другой группе, в меня бросили бутылку с мочой. Мне было очень приятно. В тот момент я подумал, что, пожалуй, мне пора заняться чем‑то другим», — добавил он.
«Это был странный, потный и кошмарный концерт. Кажется, музыканты, которые выступали до нас, опоздали. В толпе все уже успели напиться и были в бешенстве. И вот кому‑то пришло в голову выплеснуть все это, помочиться в бутылку и швырнуть кому‑нибудь в лицо», — рассказал актер.