У золотарника нашли признаки растительного интеллекта

Поведение некоторых растений может соответствовать определению интеллекта, утверждают химик-эколог из Корнеллского университета в США Андре Кесслер и его аспирант Майкл Мюллер. Их исследование, вызвавшее споры в научном сообществе, опубликовано в журнале Plant Signaling and Behavior. Его пересказ приводит «Хайтек».
По словам ученых, некоторые растения могут реагировать на проблемы, используя нечто похожее на память и принятие решений. К примеру, золотарник высокий (Solidago altissima) способен «слышать крики» соседних растений, когда на них нападают травоядные. Если личинки листоеда поедают золотарник, он выделяет летучие органические соединения (ЛОС) и изменяет отражение красного света от своих листьев.
По предположению Кесслера и Мюллера, свет и соединения служат предупреждением для сородичей о приближающейся опасности. Причем расшифровать «сигнал бедствия» могут лишь соседние родственники, которые «знают», как «взломать код», заложенный в ЛОС. В ответ на эти сигналы золотарники укрепляют свои защитные механизмы от хищников, растут быстрее и производят защитные соединения для борьбы с насекомыми.
Такое же поведение свойственно и для табачного растения, и, как считают ученые, оно аналогично иммунной реакции у животных. Поскольку растения не просто принимают информацию из окружающей среды, но и предвосхищают будущие условия, Кесслер и Мюллер приходят к выводу, что это подпадает под «концепцию интеллекта», понятого как достижение целей (в данном случае выживания) в различных условиях.
Клетки золотарников связаны в системы, действующие через химическую передачу сигналов, — это позволяет растениям реагировать как единое целое даже без центральной нервной системы. По мнению ученых, реакция растений на ЛОС — больше чем рефлекс, скорее это «обдуманное поведение», которое основано на издержках, связанных с травоядностью и конкуренцией.
Золотарники — не единственные растения, способные общаться друг с другом. Недавно японские ученые из Университета Сайтамы засняли на видео, как при помощи ЛОС общаются друг с другом резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana). Это удалось сделать, используя флуоресцентный микроскоп.