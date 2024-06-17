У золотарника нашли признаки растительного интеллекта

Такое же поведение свойственно и для табачного растения, и, как считают ученые, оно аналогично иммунной реакции у животных. Поскольку растения не просто принимают информацию из окружающей среды, но и предвосхищают будущие условия, Кесслер и Мюллер приходят к выводу, что это подпадает под «концепцию интеллекта», понятого как достижение целей (в данном случае выживания) в различных условиях.