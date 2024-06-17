Министр развития Дальнего Востока считает, что Россия живет при «патриотическом социализме», а двигателями развития региона должны стать созидатели, которых мотивирует гордость, а не прибыль. Об этом он пишет в своей статье в РБК.
«Слушая послание президента Федеральному собранию в начале года, мне пришло на ум определение общественного строя, в котором мы живем: патриотический социализм», — пишет Алексей Чекунков.
Этот строй характеризуется высоким уровнем соцподдержки населения и консолидацией общества вокруг государственных интересов, и в нем сбоит рыночное предпринимательство, пояснил он.
Поэтому альтернативой бизнесу глава Минвостокразвития видит «союз служителей и созидателей, оплаченный более смелым использованием госдолга», а «единственным путем» преодоления дефицита трудовых ресурсов — использование технологий и роботизацию.
«Запустить маховик быстрого роста» поможет эффективная разработка недр и новый подход к организации труда — «долгосрочное созидание, а не бездушное предпринимательство», считает Чекунков.
Объясняя свою идею, он заметил, что в текущих условиях нельзя повторить советский опыт развития Дальнего Востока и Арктики.
«Строить города на мерзлоте, копать тысячи километров шахт и прокладывать тысячи километров дорог подневольным трудом больше не получится. Так же как и привлекать людей „на севера“ в три-пять раз более высокими зарплатами — результатом будут неконкурентоспособные предприятия, инфляция и оскудение ресурсов», — пишет министр.
В то же время он отверг и опыт экономик Азии, где сложилась культура предпринимательства и которые за несколько десятилетий превратили дешевый труд в производительный благодаря освоению передовых технологий.
Для России актуален другой путь, ведь в «нашем историческом опыте в торговлю был вовлечен малый процент людей», считает чиновник. Он объясняет, что «российское предпринимательство так и осталось в восприятии большей части общества чем‑то аморальным и паразитическим», а государство ответило на это «„очищающим“ вниманием силовиков к предпринимателям, делающим бизнес занятием сродни бейсджампингу».
«Вместо неприжившихся „бизнеса“/„предпринимателей“, увязших в заботе правоохранителей, на первый план выйдут созидатели — более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные, чем охотники за прибылью. Со стороны государства в связке с ними будут работать служители — наследники традиций Горчакова, Муравьева-Амурского и Косыгина», — уверен министр.