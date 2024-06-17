Министр развития Дальнего Востока считает, что Россия живет при «патриотическом социализме»

Для России актуален другой путь, ведь в «нашем историческом опыте в торговлю был вовлечен малый процент людей», считает чиновник. Он объясняет, что «российское предпринимательство так и осталось в восприятии большей части общества чем‑то аморальным и паразитическим», а государство ответило на это «„очищающим“ вниманием силовиков к предпринимателям, делающим бизнес занятием сродни бейсджампингу».