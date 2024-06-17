Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

«Головоломка-2» показала рекордные сборы в первый уик-энд

Сегодня в 11:05
Изображение: Pixar

Новый мультик Pixar «Головоломка-2» собрал за первый уик-энд 295 млн долларов по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе Disney, которой принадлежит студия. Pixar уже отбила бюджет картины, на производство которой потребовалось 200 млн.

В Disney назвали сборы сиквела «Головоломки» рекордными для анимационных фильмов в первый уик-энд за всю историю, если рассматривать только аналогичные рынки и не учитывать инфляции. Мультфильм был представлен лишь на 60% международного рынка, отмечет THR.

Если же рассматривать все рынки (а не только те, где показывают «Головоломку-2»), то новая работа Pixar уступает по сборам в первый уик-энд мультфильмам «Супербратья Марио. Фильм» (375 млн долларов) и «Холодное сердце-2» (358 млн).

В США за выходные «Головоломка-2» заработала около 155 млн долларов. Это делает картину крупнейшим кассовым открытием года и вторым по величине стартом для анимационных фильмов в США после другого мультика Pixar — «Суперсемейки-2» 2018 года.

Сборы «Головоломки-2» на родном рынке значительно превышают ожидаемые 90 млн. Именно столько за первый уик-энд заработала первая часть мультфильма, вышедшая в 2015 году и впоследствии собравшая по всему миру 860 млн долларов. У ее сиквела есть все шансы принести создателям больше миллиарда, считает THR.

Кассовый успех «Головоломки-2» стал большой победой для кинотеатров, которые столкнулись в 2024 году с резким спадом посещаемости и низкими сборами из‑за забастовок в Голливуде.

Расскажите друзьям
Теги:
Walt Disney
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами