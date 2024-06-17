«Головоломка-2» показала рекордные сборы в первый уик-энд

Сборы «Головоломки-2» на родном рынке значительно превышают ожидаемые 90 млн. Именно столько за первый уик-энд заработала первая часть мультфильма, вышедшая в 2015 году и впоследствии собравшая по всему миру 860 млн долларов. У ее сиквела есть все шансы принести создателям больше миллиарда, считает THR.