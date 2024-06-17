Эмилия Кларк не смотрит «Дом Дракона»: «Мне слишком нравится „Игра престолов“»

Эмилия Кларк не смотрит «Дом Дракона». В беседе с People исполнительница роли Дейенерис призналась, что увлечься приквелом «Игры престолов» ей мешает опыт работы над сериалом.
«Я не могу заставить себя посмотреть. Не понимаю, что мне мешает», — сказала Кларк журналистам.
«Я настолько удовлетворена и счастлива тем, что уже получила [от съемок в „Игре престолов“], и видеть новый проект кажется так странно», — поделилась она.
Тем не менее британская актриса отметила, что поддерживает «всю эту историю и всех, кто ее создал, и рада, что она оказалась успешной».
«Это просто потрясающе», — добавила Кларк.
Год назад она уже отзывалась о сериале про интриги клана Таргариенов в похожем ключе в беседе с Variety. Тогда актриса также говорила, что рада видеть релиз нового проекта, но отмечала, что он кажется ей странным.
«Меня как будто зовут на встречу выпускников не моего года. Вот такое у меня ощущение, и я его избегаю», — рассказывала Кларк.
Между тем, 16 июля HBO начал показ уже второго сезона «Дома Дракона». По его сюжету смерть принца Люцериса Таргариена толкает его мать Рейниру на месть партии «зеленых», что приведет к гражданской войне между семьями.
Продолжение сериала собрало в целом позитивные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes у него рейтинг свежести в 87% при 47 рецензиях, на Metacritic — 73
балла из 100 при 29 рецензиях. Оценки зрителей на обеих платформах почти не отличаются от журналистских.
Первый сезон принес его авторам премию «Золотой глобус» как лучшему драматическому сериалу, а актриса Эмма Д’Арси в главной роли была номинирована на премию как лучшая актриса.