В России вырос спрос на стендап

Продажи билетов на стендап-концерты в России выросли в первом квартале на 234% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «МТС Live», которая управляет билетными агрегаторами Ticketland и Ticketscloud.
Сильнее всего продажи билетов увеличились в Москве — более чем в четыре раза, а количество мероприятий — более чем в пять раз. Самым высоким спросом по всем регионам пользуется женский стендап — концерты Варвары Щербаковой, Виктории Складчиковой, Ольги Малащенко и Маши Марковой.
В «Яндекс Афише» зафиксировали меньшее увеличение спроса. По данным сервиса, число мероприятий в сегменте за первый квартал выросло на 51% год к году, а количество заказов — на 69%. В Kassir.ru подтвердили рост спроса на стендап, но не раскрыли показатели.
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», назвали следующие причины увеличения популярности жанра: общее сокращение спектра мероприятий, дешевизна формата и рост числа известных ТВ- и онлайн-проектов, из которых появляются новые имена.
Глава Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин отметил, что сейчас на рынке преобладают телевизионные комики: «Под них подбиваются продолжительные туры с большими площадками. Индустрию адаптировали под запросы аудитории, при этом сами комики не шутят на острые политические темы, как это делали покинувшие страну их коллеги».