В России вырос спрос на стендап

Сильнее всего продажи билетов увеличились в Москве — более чем в четыре раза, а количество мероприятий — более чем в пять раз. Самым высоким спросом по всем регионам пользуется женский стендап — концерты Варвары Щербаковой, Виктории Складчиковой, Ольги Малащенко и Маши Марковой.