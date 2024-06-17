«Шлем спас мне жизнь»: Гордону Рамзи повезло остаться в живых после аварии на велосипеде

Шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи на минувшей неделе попал в аварию на велосипеде. В посте в своем инстаграме* он рассказал, что ему повезло остаться в живых, а шлем спас его от смерти.
«Вы знаете, как сильно я люблю велосипеды и триатлон. К сожалению, в эти выходные я попал в аварию, я сильно испугался за свою жизнь. Мне повезло остаться в живых», — начал обращение звезда «Кошмаров на кухне».
«Благодарю хирургов, врачей, сестер и других сотрудников больницы, они были на высоте. Все, что хочу сказать, — всегда надевайте шлем. Неважно, насколько коротка ваша поездка или сколько стоит шлем, это самый важный предмет экипировки. Даже детям нужно его надевать», — подчеркнул Рамзи.
«Мне сильно повезло, что я в порядке. Сейчас мне очень больно, приходится превозмогать», — закончил он видео, поднял униформу и показал большую гематому на левом боку.
В подписи к видео Рамзи пояснил, что инцидент случился с ним в Коннектикуте, и в его результате повар получил лишь сильный ушиб, но не сломал себе никаких костей и не получил опасных травм.
«Лишь небольшой синяк, теперь я выгляжу как картошка», — пошутил телеведущий.
Он также оставил фотографию шлема. В центре лба на нем появилась жуткая трещина, также заметна дыра на велокофте.
В апреле актер Крис Пратт получил травму уже на четвертый день съемок сай-фай-картины Тимура Бекмамбетова «Милосердие». По словам звезды, он «поймал металлический штырь в лодыжку».
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