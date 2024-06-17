«Шлем спас мне жизнь»: Гордону Рамзи повезло остаться в живых после аварии на велосипеде

«Благодарю хирургов, врачей, сестер и других сотрудников больницы, они были на высоте. Все, что хочу сказать, — всегда надевайте шлем. Неважно, насколько коротка ваша поездка или сколько стоит шлем, это самый важный предмет экипировки. Даже детям нужно его надевать», — подчеркнул Рамзи.