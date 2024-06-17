Расселл Кроу отказался от роли Арагона во «Властелине Колец»: «Казалось, что режиссер меня не хочет»

«Я разговаривал с Питером Джексоном по телефону, и он не говорил того, что обычно говорят режиссеры, когда по-настоящему пытаются завлечь в проект. У меня возникло ощущение, что у него уже есть на примете кто‑то другой и если я скажу „да“, то на самом деле лишь стану помехой», — вспомнил актер.