Расселл Кроу отказался от роли Арагона во «Властелине Колец»: «Казалось, что режиссер меня не хочет»

Расселл Кроу рассказал, почему отказался от роли Арагорна во «Властелине Колец». Он посчитал, что режиссер Питер Джексон на самом деле не хочет видеть его в фильме, а решение ему навязывает студия. Об этом актер рассказал британскому GQ.
«Нисколько [не жалею об отказе]. Я любил книги Толкина в детстве и очень хотел сыграть в адаптации „Властелина Колец“. Однако у меня возникло сильное подозрение, что в роли [Арагорна] меня хочет видеть студия, а не режиссер», — поведал Кроу.
«Я разговаривал с Питером Джексоном по телефону, и он не говорил того, что обычно говорят режиссеры, когда по-настоящему пытаются завлечь в проект. У меня возникло ощущение, что у него уже есть на примете кто‑то другой и если я скажу „да“, то на самом деле лишь стану помехой», — вспомнил актер.
«Мы оба новозеландцы и, общаясь, обращаем внимание на определенные нюансы, которые не каждый может заметить. Я понял, что он не хочет говорить мне „нет“, но уже держит в голове какую‑то другую идею. Так что я оставил все как есть», — добавил он.
Тогда, в начале 2000-х, культового персонажа в итоге сыграл Вигго Мортенсен, а трилогия фэнтези-фильмов собрала почти 3 млрд долларов в прокате и заработала миллионы новых фанатов.
Питер Джексон вернется к вселенной Толкина вновь — он станет продюсером картины «Охота за Голлумом», который снимает Энди Серкис и может выйти в 2026 году. О работе над ним объявил гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав. Сейчас лента находится на этапе разработки сценария.