Mash и «112»: в Москве более 40 случаев отравления готовой едой

В воскресенье сотрудники Следственного комитета пришли в «Гастропорт» и «Кухню на районе», на их салат с тунцом и лобио указали первые больные. В СК сообщили, что при осмотре территории вокруг складов доставок нашли «интересующую следствие продукцию, от которой работники пытались избавиться», но не уточнили, к какому из производителей это относится.