Mash и «112»: в Москве более 40 случаев отравления готовой едой

Точные данные каналов расходятся, однако оба утверждают, что причиной стала готовая еда из доставки. Mash сообщает о 41 человеке в больнице, «112» — о 49 пациентах.
В воскресенье сотрудники Следственного комитета пришли в «Гастропорт» и «Кухню на районе», на их салат с тунцом и лобио указали первые больные. В СК сообщили, что при осмотре территории вокруг складов доставок нашли «интересующую следствие продукцию, от которой работники пытались избавиться», но не уточнили, к какому из производителей это относится.
Mash добавляет, что «повара „Кухни на районе“ попытались выкинуть в мусорку фасоль, тунец и остальные продукты, из которых делали тот самый салат. Но попались».
Ведомство также сообщает, что потерпевшими по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), признаны 10 человек.
Ранее Роспотребнадзор посоветовал москвичам не есть лобио от ООО «Локалкитчен» (работает под брендом «Кухня на районе») и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт», назвал их причиной заболеваний и остановил оборот этих блюд.
«Кухня на районе» в воскресенье приостановила работу из‑за случаев отравления. В доставке сообщили, что «убрали лобио из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства», а также проверяют «вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений».
Во «Вкусвилле», куда «Гастропорт» тоже поставлял салат с тунцом, заявили о снятии его с продажи и заморозке поставок.