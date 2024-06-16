Американский футболист не заплатил секс-работнице и сбежал от нее. В сети девушку просят взять в НФЛ

Судя по короткой записи OnlyFans-модели Мии Мерси, она вела с парнем какой‑то разговор, вероятно, между ними завязался конфликт. На запись попал лишь последний момент, в который мужчина неожиданно развернулся и пулей вылетел из гостиничного номера. Девушка попыталась его догнать и выбежала из комнаты в коридор совершенно голой.