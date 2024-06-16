Американский футболист не заплатил секс-работнице и сбежал от нее. В сети девушку просят взять в НФЛ

Американский футболист не заплатил и убежал от секс-работницы, видео погони завирусилось в твиттере. О дурацкой истории девушка рассказала сама.
Судя по короткой записи OnlyFans-модели Мии Мерси, она вела с парнем какой‑то разговор, вероятно, между ними завязался конфликт. На запись попал лишь последний момент, в который мужчина неожиданно развернулся и пулей вылетел из гостиничного номера. Девушка попыталась его догнать и выбежала из комнаты в коридор совершенно голой.
Позже она назвала имя беглеца. Им оказался лайнбэкер клуба национальной футбольной лиги «Филадельфии Иглс» Террелл Льюис. Ролик стал виральным в твиттере — за день он набрал больше 13,5 млн просмотров.
«Он сбежал от меня! Верни мне мои долбаные деньги!», — написала девушка в посте и добавила, что футболисту нравилось, когда она «ласкала его волосатую дырку».
Льюис пока не комментировал случившееся. Он лишь закрыл свой инстаграм* от новых подписчиков.
Видео нелепой погони собрало тысячи комментариев в твиттере. Многие зрители удивляются скорости девушки, которая ни на секунду не отстала от профессионального спортсмена. Кто‑то даже призывает дать ей контракт с футбольным клубом или отправить на Олимпиаду.