В Ростове силовики устроили рейд на ночной клуб и проверили военные билеты посетитилей

Очевидцы засняли у входа в гастро-пространство Inside Space мужчин в балаклавах, сотрудников ОМОН, а также машины полиции и Следственного комитета.
«Девушек всех выпускают. У мужчин проверяют паспорта, спрашивают, где учились, служили, где работают. При нас никого в автобус не сажали», — пишет подписчица телеграм-канала «Тютина».
«Не выпускали беспричинно минут 30. Потом только по паспорту нас с другом выпустили. Спросили, где служили. Не видел, чтобы кого‑то грузили [в автобусы]», — рассказал другой.
Впрочем, на других кадрах видна толпа людей у входной двери микроавтобуса СК. «Оформление и, говорят очевидцы, погрузка граждан», — пишет автор телеграм-канала. По информации «Блокнот Ростов», в отделение увезли посетителей без документов.
В пресс-службе СУ СК по Ростовской области журналистам 161.ru и РБК ответили, что к ним не поступало никакой информации о рейде.
Между тем, это уже второй рейд на ночной клуб в регионе. В конце мая силовики пришли в заведения областной столицы, а также Аксайского района, писало издание Don.24. Тогда под проверку попали 300 человек, 44 мужчины получили повестки для постановки на воинский учет, а на 12 задержанных составили протоколы о нарушении режима пребывания в России.