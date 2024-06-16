В Ростове силовики устроили рейд на ночной клуб и проверили военные билеты посетитилей

Между тем, это уже второй рейд на ночной клуб в регионе. В конце мая силовики пришли в заведения областной столицы, а также Аксайского района, писало издание Don.24. Тогда под проверку попали 300 человек, 44 мужчины получили повестки для постановки на воинский учет, а на 12 задержанных составили протоколы о нарушении режима пребывания в России.