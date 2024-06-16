Фрукты и бутерброды: опрос показал, чем питаются российские туристы в поездах

Более 70% российских путешественников в поездах берут еду с собой — чаще всего это фрукты и лапша быстрого приготовления. Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на опрос сервиса «Туту.ру».
9,7% опрошенных заранее оплачивает питание или дозаказывает его, 8,4% пассажиров ходят в вагон-ресторан, 3,6% закупаются перекусом у проводника. Реже всего — в 3,2% случаев — туристы приобретают еду на вокзале.
Самыми популярными продуктами с собой у путешественников оказались овощи и фрукты (44%), следом идут лапша быстрого приготовления, пицца и сосиски в тесте (по 40%). Замыкают топ печенье, пряники и вафли (38%).
Каждый третий пассажир берет с собой курицу, яйца, картофель в мундире и маринованные огурцы. 26% путешественников предпочитают сухофрукты и орехи, 23% — сухарики и чипсы, 21% — запеченное мясо и колбасу. Молочку и сыр едят в поезде 10% опрошенных, а чебуреки, беляши и шаурму, купленные на вокзале, — всего 5%.
Две трети путешественников старается уложиться в 500 рублей и 1000 рублей, но некоторые — их меньшинство — могут выйти за рамки 2000.