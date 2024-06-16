Фрукты и бутерброды: опрос показал, чем питаются российские туристы в поездах

Каждый третий пассажир берет с собой курицу, яйца, картофель в мундире и маринованные огурцы. 26% путешественников предпочитают сухофрукты и орехи, 23% — сухарики и чипсы, 21% — запеченное мясо и колбасу. Молочку и сыр едят в поезде 10% опрошенных, а чебуреки, беляши и шаурму, купленные на вокзале, — всего 5%.