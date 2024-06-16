В Баренцевом море спасли краснокнижного кита

Инцидент произошел у берегов села Териберка. В начале июня туристы сообщили органам о появлении горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Редкое млекопитающее было тяжело ранено снастями и не могло полностью открыть пасть, что грозило ему смертью, если бы в ситуацию не вмешались люди.