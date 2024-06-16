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В Баренцевом море спасли краснокнижного кита

Сегодня в 17:47
Фото: Светлана Радионова / Telegram

В Мурманской области спасателям удалось освободить от сетей горбатого кита. Подобная операция стала первой в России для этого краснокнижного животного. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Инцидент произошел у берегов села Териберка. В начале июня туристы сообщили органам о появлении горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Редкое млекопитающее было тяжело ранено снастями и не могло полностью открыть пасть, что грозило ему смертью, если бы в ситуацию не вмешались люди.

На место выехали специалисты министерства природы и МЧС, а также активисты дальневосточных общественных организаций «Совет по морским млекопитающим» и «Друзья океана». Им понадобилась неделя, чтобы организовать операцию на необычно крупном пациенте в море.

Чтобы вызволить кита, спасателям пришлось подплыть к нему на катере на максимально близкое расстояние и разрезать веревки ножом.

«Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного», — отчиталась Радионова.

«На сегодняшний момент кит абсолютно свободен. У него остались шрамы, мы надеемся, что они скоро заживут», — добавила она.

«Вместе с вами [спасателями, экспертами, моряками, коллегами из ведомства] мы провели уникальную операцию, которую никогда не делали в России. Теперь кит может быть благодарен людям за заботу», — подчеркнула глава Роспотребнадзора

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© Светлана Радионова / Telegram
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© Светлана Радионова / Telegram
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© Светлана Радионова / Telegram
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