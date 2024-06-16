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Под постами ростовского губернатора удаляли комменты о захвате СИЗО. Он назвал их провокациями

Сегодня в 16:10
Фото: Василий Голубев / Telegram

Жители Ростовской области обратили внимание, что под постами губернатора региона удаляли комментарии о захвате СИЗО-1. Чиновник назвал их авторов «провокаторами».

Как пишет журналистка Ксения Собчак, телеграм-канал губернатора Василия Голубева молчал на протяжении всего захвата и штурма изолятора. При этом из комментариев пропадали комментарии о происходящем и просьбы отреагировать.

Она же опубликовала видео с пропадающими комментами. Такие же ролики собрал и телеграм-канал Baza. Канал отмечает, что авторов сообщений дополнительно банят, а вскоре чат с комментариями вовсе закрыли.

Спустя два с половиной часа Голубев все-таки прокомментировал происходящее. Он отметил, что с самого утра «получал регулярные оперативные доклады, был на постоянной связи с силовиками», но ничего не писал, « пока правоохранители выполняли свою работу».

«Почти сразу с комментариями сюда в телеграм-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть телеграмм-сообщества подхватила тему, и превратила это во флеш-моб», — уверен губернатор.

«Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не поддаваться на провокации.», — заканчивается пост в личном телеграм-канале.

Этим утром заключенные взяли в заложники нескольких сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону. Один из заключенных с ножом в руках сказал на камеру, что изолятор захвачен боевиками «Исламского государства». Через несколько часов здание штурмовал спецназ, все преступники были убиты.

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