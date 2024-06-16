Мартин Скорсезе хочет снять документалку о древних кораблекрушениях в Средиземном море

В частности съемки пройдут в Сицилийском проливе, на территории вокруг портового города Трапани и неподалеку от Мараузы, где недавно обнаружили затонувшим большой корабль из III века нашей эры. Из Полицци-Дженероза, где тоже побывает съемочная группа, жили бабушка и дедушка Скорсезе до того, как переехали в Нью-Йорк.