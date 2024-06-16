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Мартин Скорсезе хочет снять документалку о древних кораблекрушениях в Средиземном море

Сегодня в 15:56
Фото: Elena Ternovaja

Мартин Скорсезе собирается снять на Сицилии документальный фильм о древних кораблекрушениях в Средиземном море. Об этом сообщает Variety.

Для создания ленты Скорсезе в небольшую коммуну Полицци-Дженероза, где родились его бабушка и дедушка по отцовской линии. По слова источников, съемки начнутся этим летом при поддержке департамента культуры Сицилии.

Безымянный проект основан на исследованиях американского археолога Лизы Бриггс. Она специализируется на наземной и подводной археологии с использованием научных инструментов, в том числе анализа ДНК артефактов, найденных на местах древних кораблекрушений, для реконструкции историй о кораблях, моряках, грузах и морской торговле в далекие времена.

В частности съемки пройдут в Сицилийском проливе, на территории вокруг портового города Трапани и неподалеку от Мараузы, где недавно обнаружили затонувшим большой корабль из III века нашей эры. Из Полицци-Дженероза, где тоже побывает съемочная группа, жили бабушка и дедушка Скорсезе до того, как переехали в Нью-Йорк.

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