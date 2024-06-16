Американца обвинили в планировании массовой стрельбы на концерте Bad Bunny

Мужчина из штата Аризона планировал устроить массовую стрельбу на концерте Bad Bunny с целью провоцирования межрасовой войны, сообщает NBC News со ссылкой на выводы суда.
Расширенная коллегия присяжных (также называют большим жюри) обвинила 58-летнего Марка Адамса Прието в торговле огнестрельным оружием, передаче огнестрельного оружия для использования в преступлениях на почве ненависти и хранении незарегистрированного огнестрельного оружия. В период с января по март этого года подозреваемый находился под наблюдением ФБР после сообщений о том, что Прието выразил желание спровоцировать межрасовую войну в преддверии президентских выборов 2024 года.
Информатор ФБР поделился содержанием разговоров с Прието, которые велись на оружейных выставках более 15 раз в течение трех лет. С течением времени разговоры становились все более подозрительными и тревожными, говорится в письменных показаниях. Так, Прието якобы «выступал за массовые расстрелы» темнокожих, евреев или мусульман.
«Прието считает, что военное положение будет введено вскоре после выборов 2024 года и что массовые расстрелы должны произойти до них», — написал информатор в своих показаниях. Мужчина якобы пытался привлечь тайного агента ФБР для помощи в планировании массового расстрела, который должен был состояться на одном из майских концертов Bad Bunny в Атланте.
Прието задержали 14 мая. Ему грозит 15 лет тюремного заключения, штраф в размере 250 тыс. долларов или и то, и другое.