Расширенная коллегия присяжных (также называют большим жюри) обвинила 58-летнего Марка Адамса Прието в торговле огнестрельным оружием, передаче огнестрельного оружия для использования в преступлениях на почве ненависти и хранении незарегистрированного огнестрельного оружия. В период с января по март этого года подозреваемый находился под наблюдением ФБР после сообщений о том, что Прието выразил желание спровоцировать межрасовую войну в преддверии президентских выборов 2024 года.