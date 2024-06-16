«Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины — евреи. Они что у нас привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковы перед законом — и еврей, и белорус, и украинец, и русский, и поляк. Виноват — будет сидеть», — подчеркнул глава государства.