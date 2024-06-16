Александр Лукашенко во время совещания с советом министров поинтересовался, почему в списке связанных с коррупцией лиц «больше половины — евреи». В Израиле его упрекнули в антисемитизме.
Совещание с министрами в Беларуси прошло 14 июня, его трансляцию показал телеканал «Беларусь 1». Обсуждая коррупционное дело инспектора по Витебской области Игоря Брыло, Лукашенко удивился списку фигурантов.
«О Брыло много слышали. Не буду напоминать и повторять. Привлечены на сегодня три десятка человек», — сказал он.
«Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины — евреи. Они что у нас привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковы перед законом — и еврей, и белорус, и украинец, и русский, и поляк. Виноват — будет сидеть», — подчеркнул глава государства.
16 июня на ремарку отреагировал министр иностранных дел Израиля. В заявлении прессе он сказал, что «слова президента Беларуси неприемлемы, возмутительны и звучат как явные антисемитские комментарии». Чиновник также добавил, что ведомство выразило протест белорусскому послу в Израиле.
Представители Израиля критикуют высказывания Лукашенко уже не в первый раз. Например, в 2021 году глава Беларуси заявил, что «весь мир преклоняется» перед евреями из‑за холокоста.
В 2015 году он же критиковал губернатора Минской области за то, что тот не «взял под контроль всех евреев Беларуси».
В 2007 Лукашенко также обвинил жителей Бобруйска еврейского происхождения в том, что они превратили город «в свинарник»: «Это еврейский город, и евреев не волнует место, в котором они живут. Они превратили Бобруйск в свинарник. Посмотрите на Израиль — я там был»