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Лукашенко о списке коррупционеров: «Я не антисемит, но больше половины — евреи». В Израиле возмущены

Сегодня в 14:41
Кадр: БелТА

Александр Лукашенко во время совещания с советом министров поинтересовался, почему в списке связанных с коррупцией лиц «больше половины — евреи». В Израиле его упрекнули в антисемитизме.

Совещание с министрами в Беларуси прошло 14 июня, его трансляцию показал телеканал «Беларусь 1». Обсуждая коррупционное дело инспектора по Витебской области Игоря Брыло, Лукашенко удивился списку фигурантов.

«О Брыло много слышали. Не буду напоминать и повторять. Привлечены на сегодня три десятка человек», — сказал он.

«Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины — евреи. Они что у нас привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковы перед законом — и еврей, и белорус, и украинец, и русский, и поляк. Виноват — будет сидеть», — подчеркнул глава государства.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец назвал слова Лукашенко «антисемитским заявлением» и обратил на них внимание посла Израиля в Беларуси и президента Конференции европейских раввинов.

16 июня на ремарку отреагировал министр иностранных дел Израиля. В заявлении прессе он сказал, что «слова президента Беларуси неприемлемы, возмутительны и звучат как явные антисемитские комментарии». Чиновник также добавил, что ведомство выразило протест белорусскому послу в Израиле.

Представители Израиля критикуют высказывания Лукашенко уже не в первый раз. Например, в 2021 году глава Беларуси заявил, что «весь мир преклоняется» перед евреями из‑за холокоста.

В 2015 году он же критиковал губернатора Минской области за то, что тот не «взял под контроль всех евреев Беларуси».

В 2007 Лукашенко также обвинил жителей Бобруйска еврейского происхождения в том, что они превратили город «в свинарник»: «Это еврейский город, и евреев не волнует место, в котором они живут. Они превратили Бобруйск в свинарник. Посмотрите на Израиль — я там был»

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