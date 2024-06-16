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СК завел уголовное дело после случаев отравления салатами «Кухни на районе» и «Гастропорта»

Сегодня в 14:11
Фото: «Кухня на районе»

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Поводом стали случаи отравления салатами из доставки «Кухни на районе» и «Гастропорта».

По данным следствия, 14–15 июня более 10 человек попали в больницы с признаками отравления. «Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки», — говорится в сообщении пресс-службы столичного управления СК.

Сейчас его сотрудники проводят обыски в заведениях, опрашивают пострадавших и свидетелей, а также изучают документацию производителей товаров.

О случаях ботулизма городской департамент здравоохранения сообщил агентству «Москва» и телеграм-каналу Mash. Представители ведомства отметили, что это частные случаи, о массовом заражении речи не идет, а пострадавшие перед отравлением ели консервированный тунец и лобио из доставки.

«Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии», — отметили в Депздраве. Mash добавляет, что всего к врачам обратились 18 человек.

В столичном управлении Роспотребнадзора также начали расследование инцидента.

Там горожанам порекомендовали не есть «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (работает под брендом «Кухня на районе») и «Гастропорт», именно они стали причиной заболеваний.

«Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Уже приобретенную продукцию не рекомендовано употреблять в пищу», — говорится в сообщении, которое приводит РБК.

В паблике службы обратили внимание, что «Гастропорт» поставлял салат с тунцом во «Вкусвилл». Представитель сети заявил, что блюдо сняли с продажи, а его поставки заморозили «до выяснения обстоятельств». В то же время он отметил, что посетители не обращались в супермаркет с жалобами на товар.

Ботулизм — это заболевание, вызванное ботулотоксином, одним из сильнейших токсинов. Вещество может попасть в организм вместе с консервированной пищей, не прошедшей надлежащую обработку. Например, оно может встретиться в фасоли и тунце.

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