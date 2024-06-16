СК завел уголовное дело после случаев отравления салатами «Кухни на районе» и «Гастропорта»

В паблике службы обратили внимание, что «Гастропорт» поставлял салат с тунцом во «Вкусвилл». Представитель сети заявил, что блюдо сняли с продажи, а его поставки заморозили «до выяснения обстоятельств». В то же время он отметил, что посетители не обращались в супермаркет с жалобами на товар.