СК завел уголовное дело после случаев отравления салатами «Кухни на районе» и «Гастропорта»

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Поводом стали случаи отравления салатами из доставки «Кухни на районе» и «Гастропорта».
По данным следствия, 14–15 июня более 10 человек попали в больницы с признаками отравления. «Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки», — говорится в сообщении пресс-службы столичного управления СК.
Сейчас его сотрудники проводят обыски в заведениях, опрашивают пострадавших и свидетелей, а также изучают документацию производителей товаров.
«Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии», — отметили в Депздраве. Mash добавляет, что всего к врачам обратились 18 человек.
Там горожанам порекомендовали не есть «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (работает под брендом «Кухня на районе») и «Гастропорт», именно они стали причиной заболеваний.
«Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Уже приобретенную продукцию не рекомендовано употреблять в пищу», — говорится в сообщении, которое приводит РБК.
Ботулизм — это заболевание, вызванное ботулотоксином, одним из сильнейших токсинов. Вещество может попасть в организм вместе с консервированной пищей, не прошедшей надлежащую обработку. Например, оно может встретиться в фасоли и тунце.