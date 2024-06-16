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Майка Монро рассказала, каким будет сиквел хоррора «Оно приходит за тобой»

Сегодня в 11:55
Фото: кадр из фильма «Оно приходит за тобой»/RADiUS/YouTube

Звезда хоррора «Оно приходит за тобой» Майка Монро снимется в сиквеле, сообщает Deadline. Она прочитала сценарий и поделилась впечатлениями.

Продолжение получит название «Они приходят за тобой», за сценарий и режиссуру вернулся автор оригинала Дэвид Роберт Митчелл. Актриса сказала, что он «никогда бы не сделал продолжение, если бы не думал, что оно превзойдет все ожидания».

«Он [Митчелл] просто знает, что он хочет делать и что он не хочет сделать. Я имею в виду, что первая моя реакция была: „О, продолжение? Куда мы собираемся двинуться?“ И я прочитала его [сценарий] — и он чертовски хорош. Это очень хорошо. Я так взволнована», — сказала Монро.

В оригинальном фильме Монро сыграла роль подростка Джейми Хайт, которую преследует сверхъестественное существо после ее первого секса. «Конечно, как все говорят о сиквелах, в буквальном смысле он просто больше, мрачнее и еще более дряннее. Прочтение этого [сценария] было самым безумным занятием на свете», — призналась актриса.

«Оно приходит за тобой» 2014 года получил высокие оценки и похвалу за возрождение жанра ужасов. На портале Rotten Tomatoes фильм заимел 95% «свежести».

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