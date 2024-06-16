Майка Монро рассказала, каким будет сиквел хоррора «Оно приходит за тобой»

«Он [Митчелл] просто знает, что он хочет делать и что он не хочет сделать. Я имею в виду, что первая моя реакция была: „О, продолжение? Куда мы собираемся двинуться?“ И я прочитала его [сценарий] — и он чертовски хорош. Это очень хорошо. Я так взволнована», — сказала Монро.