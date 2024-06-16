В Екатеринбурге отменился концерт Slimus. Полиция требует экспертизу его песен

«Они вырвали мои слова из интервью, где я говорю, что в Москве плохая погода полгода, слякоть, грязь и нет солнца. И пытаются это перекрутить, что я негативно высказался о стране в целом, назвав ее грязной Россией. Похоже на дешевый самопиар, не более того. Я плачу налоги и трачу немалую часть заработанных мною денег в своей стране. Любой гражданин РФ имеет право на собственное мнение», — обратил внимание московский рэпер.