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В Екатеринбурге отменился концерт Slimus. Полиция требует экспертизу его песен

Сегодня в 13:12
Фото: из соцсетей Slimus

В Екатеринбурге сорвался концерт Slimus. Причиной стало требование полиции провести экспертизу его творчества. Об этом сообщили организаторы выступления в местном клубе «Фабрика».

Об отмене стало известно на несколько часов до выхода рэпера на сцену. В посте промоутеры пишут о переносе шоу на 4 июля «по независящей от организаторов и артиста причине».

«Накануне запланированного концерта со стороны сотрудников правопорядка города Екатеринбурга поступило требование предоставить экспертизу песен исполнителя. В настоящий момент менеджмент артиста обратился в экспертное бюро для проведения экспертной оценки песен», — говорится в паблике концерта.

Поводом для беспокойства органов стали жалобы от Екатерины Мизулиной и «Ветеранов России». Первая опубликовала видео, где рэпер называет ввод российских войск в Украину «ошибкой», кадры из удаленного клипа «С легким паром», а также фрагмент интервью, где Слим говорит, что у Путина «видение мира из Совка».

«Интересное дело. Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей. Посмотрели на его „творчество“, а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии», — уверена Мизулина,

Слим отнесся к ситуации спокойнее. В беседе с журналистом «Газета.ru» он подчеркнул, что не пропагандирует употребление наркотиков и даже оставил в прошлом их упоминание в негативном контексте, а также высказал готовность убрать из сетлиста треки, в которых найдутся нарушения.

«Сейчас делается лингвистическая экспертиза треков, поэтому пришлось перенести концерт на другую дату. Если вдруг что‑то не пройдет, значит, не будем это исполнять. Пусть проверяют. Я не пропагандирую наркотики и давно их не упоминаю в текстах. Если и были когда‑то упоминания, то описывая негативный опыт», — сказал он.

В организации жалоб против артиста поучаствовал коллега Рома Жиган, собравший фрагменты интервью. Слим считает, что оппонент переврал его слова и занимается «дешевым самопиаром».

«Они вырвали мои слова из интервью, где я говорю, что в Москве плохая погода полгода, слякоть, грязь и нет солнца. И пытаются это перекрутить, что я негативно высказался о стране в целом, назвав ее грязной Россией. Похоже на дешевый самопиар, не более того. Я плачу налоги и трачу немалую часть заработанных мною денег в своей стране. Любой гражданин РФ имеет право на собственное мнение», — обратил внимание московский рэпер.

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