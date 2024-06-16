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В ходе атаки дронов ВСУ погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги

Сегодня в 10:59
Фото: Muni Oo/«ВКонтакте»

В результате удара дронов ВСУ в ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, сообщает издание.

Под Угледаром Цицаги собирался делать репортаж, поделился News.ru. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов.

Цицаги сотрудничал с российскими информагентствами, в том числе ТАСС и изданием «Лента». В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж под названием «Все горит и ничего нету» для «Новой вкладки» из Шебекино Белгородской области.

13 июня журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин попали под обстрел в поселке Гольмовский на севере Горловки. От полученных ранений Кожин умер, а Ивлиев лишился руки.

В начале июня Владимир Путин рассказал о 30 журналистах из РФ, погибших в зоне боевых действий на территории Украины.

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