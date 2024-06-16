В ходе атаки дронов ВСУ погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги

Цицаги сотрудничал с российскими информагентствами, в том числе ТАСС и изданием «Лента». В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж под названием «Все горит и ничего нету» для «Новой вкладки» из Шебекино Белгородской области.