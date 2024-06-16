В ходе атаки дронов ВСУ погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги

В результате удара дронов ВСУ в ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, сообщает издание.
Под Угледаром Цицаги собирался делать репортаж, поделился News.ru. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов.
Цицаги сотрудничал с российскими информагентствами, в том числе ТАСС и изданием «Лента». В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж под названием «Все горит и ничего нету» для «Новой вкладки» из Шебекино Белгородской области.
13 июня журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин попали под обстрел в поселке Гольмовский на севере Горловки. От полученных ранений Кожин умер, а Ивлиев лишился руки.
В начале июня Владимир Путин рассказал о 30 журналистах из РФ, погибших в зоне боевых действий на территории Украины.