Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону

В СИЗО-1 по Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников, сообщила местная ФСИН. Территорию вокруг учреждения оцепили.
Как утверждает ведомство, в заложниках оказались начальник оперативного управления и младший дежурный учреждения. ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщает о шести заложниках. Baza предварительно сообщает, что заключенные требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора в обмен на освобождение сотрудников.
По данным Baza, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть, где и взяли заложников. «112» опубликовал видео с захваченными сотрудниками: один из мужчин с ножом говорит, что изолятор захвачен боевиками «Исламского государства»*. Один из заложников сказал, что «люди настроены серьезно». Источник РИА «Новости» заявил, что в распоряжении захватчиков есть пожарные топоры и резиновые дубинки.
Baza выложила фамилии и снимки пяти человек, которые могут быть причастны к захвату заложников. Трое из перечисленных телеграм-каналом человек имеют фамилии Гиреев, Цицкиев и Акиев. В декабре 2023 года их осудили за участие в ИГИЛ и подготовку теракта. По версии следствия, обвиняемые планировали напасть на здание Верховного суда Карачаево-Черкесии. Как сообщало РИА «Новости», в мае они получили по 18,5 года колонии строгого режима.
На место происшествия прибыли начальник ГУ ФСИН РФ по Ростовской области, а также правоохранители и представители прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.
* «Исламское государство» признано в РФ террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.