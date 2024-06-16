Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону

По данным Baza, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть, где и взяли заложников. «112» опубликовал видео с захваченными сотрудниками: один из мужчин с ножом говорит, что изолятор захвачен боевиками «Исламского государства»*. Один из заложников сказал, что «люди настроены серьезно». Источник РИА «Новости» заявил, что в распоряжении захватчиков есть пожарные топоры и резиновые дубинки.