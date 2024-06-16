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«Головоломка-2» показала лучший старт 2024 года в США

Сегодня в 08:50
Фото: кадр из мультфильма «Головоломка-2»/Pixar/YouTube

«Головоломка-2» собрала в первый день проката в США рекордные для 2024 года 62 млн долларов, сообщает Variety. Судя по реакциям зрителей, «Головоломка-2» заслуживает внимания.

У «Головоломки-2» есть шансы войти в топ-5 лучших проектов Pixar за всю историю, среди которых числятся «Суперсемейка-2» (182 млн долларов), «В поисках Дори» (135 млн), «История игрушек-4» (120 млн) и «История игрушек-3» (110 млн). Издание пишет, что студия сделала большую ставку на мультфильм, вложив в него 200 млн долларов, и ее вложения окупятся.

«Головоломка» вышла в 2015 году и заработала по всему миру 857,6 млн долларов. Мультфильм рассказывает об 11-летней школьнице по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помогать решать проблемы, но, когда в жизни той появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.

Во второй части мульта появились новые эмоции — тревожность, зависть, смущение, скука и ностальгия. С помощью них главной героине предстоит решить проблемы, с которыми подростки сталкиваются в старшей школе: найти друзей, преуспеть в спорте и попросту вырасти.

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