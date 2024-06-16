«Головоломка-2» показала лучший старт 2024 года в США

«Головоломка» вышла в 2015 году и заработала по всему миру 857,6 млн долларов. Мультфильм рассказывает об 11-летней школьнице по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помогать решать проблемы, но, когда в жизни той появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.