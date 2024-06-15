Новым председателем совета Фонда кино стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова

В мае Фонд кино выбрал 15 фильмов, которые получат государственное финансирование. В список фильмов вошли проекты «Централ Партнершип», СТВ, «Тритэ», АО «ВБД Груп», «Дирекции кино», «Водорода 2011» и не только.