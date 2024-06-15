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Новым председателем совета Фонда кино стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Сегодня в 20:40
Фото: Совет Федерации/Flickr

Из совета Фонда кино (ФК) исключили экс-советника президента по культуре Владимира Толстого, режиссера Владимира Хотиненко и председателя правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащев, сообщает «Интерфакс». Новым членом по решению правительства стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикову назначили председателем совета ФК, она заняла место Толстого. Помимо нее, туда вошли продюсер Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Илья Попов и режиссер Сергей Урсуляк.

В мае Фонд кино выбрал 15 фильмов, которые получат государственное финансирование. В список фильмов вошли проекты «Централ Партнершип», СТВ, «Тритэ», АО «ВБД Груп», «Дирекции кино», «Водорода 2011» и не только.

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