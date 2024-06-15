Новым председателем совета Фонда кино стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Из совета Фонда кино (ФК) исключили экс-советника президента по культуре Владимира Толстого, режиссера Владимира Хотиненко и председателя правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащев, сообщает «Интерфакс». Новым членом по решению правительства стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикову назначили председателем совета ФК, она заняла место Толстого. Помимо нее, туда вошли продюсер Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Илья Попов и режиссер Сергей Урсуляк.
В мае Фонд кино выбрал 15 фильмов, которые получат государственное финансирование. В список фильмов вошли проекты «Централ Партнершип», СТВ, «Тритэ», АО «ВБД Груп», «Дирекции кино», «Водорода 2011» и не только.