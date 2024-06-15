Музыкального гостя на концерте Coldplay освистали

«Когда я прилетел, <…> то бродил по улицам и услышал, как этот человек красиво пел. Потом я посмотрел музыкальные чарты Румынии и был впечатлен тем, что там так много замечательных артистов. Возможно, вы не понимаете, какие люди у вас в Румынии, это невероятно», — сказал Мартин.