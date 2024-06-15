Музыкального гостя на концерте Coldplay освистали

Музыкального гостя на концерте Coldplay в Румынии освистали из‑за пения в стиле манела. Этот жанр хоть и имеет большую популярность в стране, но часто попадает под критику.
12 июня хедлайнер Coldplay Крис Мартин пригласил на сцену в Бухаресте румынского певца Бабашу, пение которого услышал на улице.
«Когда я прилетел, <…> то бродил по улицам и услышал, как этот человек красиво пел. Потом я посмотрел музыкальные чарты Румынии и был впечатлен тем, что там так много замечательных артистов. Возможно, вы не понимаете, какие люди у вас в Румынии, это невероятно», — сказал Мартин.
Мартин пел вместе с Бабашу и подбадривал его. Сам исполнитель заявил, что, «несмотря на все возгласы в мире, все бы равно согласился, потому что такое бывает раз в жизни».
Манеле — музыкальный стиль в Румынии, вызывающий споры, поскольку некоторые содержания песен могут носят негативный подтекст, пишет NME. Манеле даже был запрещен в некоторых городах Румынии в общественном транспорте, такси и на фестивалях.