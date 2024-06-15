Yonhap: КНДР начала воздвигать стены на границе с Южной Кореей

По словам собеседников, помимо стен, северокорейские военные роют землю, строят стены и дороги в некоторых районах между Военно-демаркационной линией и Северной линией разграничения в ДМЗ. При этом неясно, указывают ли эти действия на намерение построить длинную стену к северу или просто установить оборонительные сооружения в определенных местах.