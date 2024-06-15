Yonhap: КНДР начала воздвигать стены на границе с Южной Кореей

Северокорейские военные ведут строительные работы внутри демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей две Кореи, сообщает Yonhap со ссылкой на источники. Власти КНДР свои действия не объясняли.
По словам собеседников, помимо стен, северокорейские военные роют землю, строят стены и дороги в некоторых районах между Военно-демаркационной линией и Северной линией разграничения в ДМЗ. При этом неясно, указывают ли эти действия на намерение построить длинную стену к северу или просто установить оборонительные сооружения в определенных местах.
11 июня около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли сухопутную границу, а затем вернулись на свою сторону после нескольких предупредительных выстрелов. Представитель объединенного командования Ли Сон Чжун допустил, что они не планировали пересекать границу и сделали это по ошибке.
Военные наблюдатели предположили, что инцидент мог быть связан как раз-таки с этим строительством. Во время пересечения границы северокорейские солдаты имели при себе рабочие инструменты — кирки и лопаты.
Пересечение границы и строительство стен происходит на фоне обострения отношений между двумя Кореями. В последнее время КНДР запускает в Южную Корею воздушные шары с мусором в ответ на акции южнокорейских активистов, разбрасывающих листовки. Сеул, в свою очередь, возобновил пропагандистское вещание впервые с 2016 года.