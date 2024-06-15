Юристка Махершалы Али назвала ситуацию с задержками «Блэйда» «самой сумасшедшей» в ее карьере

Юристка Махершалы Али, исполняющего главную роль в грядущем фильме «Блэйд», прокомментировала задержки с созданием. Marvel анонсировала картину еще пять лет назад, но с тех пор съемки даже не начались.
«Сделку мы подписали в 2019 году, а фильм все еще не сняли. Это, пожалуй, самый сумасшедший случай во всей моей карьере», — сказала юристка актера Шелби Вайзер в беседе с The Hollywood Reporter.
Впервые о перезапуске «Блэйда» было объявлено незадолго до старта пандемии COVID-19, когда все кинопроизводство встало на пауза. Лишь в феврале 2021 года, когда Стейси Осей-Куффур взялась за написание сценария, было объявлено о возобновлении разработки.
В сентябре 2021-го Басам Тарик стал режиссером нового «Блэйда», но отказался от работы в спустя год, когда до съемок оставалось всего два месяца, из‑за множества производственных изменений и внутренних творческих разногласий. В ноябре 2022-го студия наняла новых сценариста и режиссера «Блэйда» — Майкла Старрбери и Яна Деманжа, а в следующем году их места заняли Ник Пиццолатто и Майкл Грин.
Блэйд — охотник на вампиров, обладающий сверхчеловеческой силой и выносливостью, а также иммунитетом к укусам вампиров. В оригинальной серии фильмов роль супергероя исполнил Уэсли Снайпс.