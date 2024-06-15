Юристка Махершалы Али назвала ситуацию с задержками «Блэйда» «самой сумасшедшей» в ее карьере

В сентябре 2021-го Басам Тарик стал режиссером нового «Блэйда», но отказался от работы в спустя год, когда до съемок оставалось всего два месяца, из‑за множества производственных изменений и внутренних творческих разногласий. В ноябре 2022-го студия наняла новых сценариста и режиссера «Блэйда» — Майкла Старрбери и Яна Деманжа, а в следующем году их места заняли Ник Пиццолатто и Майкл Грин.