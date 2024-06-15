Кейт Миддлтон впервые в этом году появилась на публике

В прошлом году король Карл III впервые был сувереном верхом на лошади, но в этом году наблюдал за происходящим из кареты вместе со своей женой Камиллой. Как и Кейт, Чарльз в течение последних нескольких месяцев проходил курс химиотерапии, хотя в последние недели начал снова появляться на публике.