Кейт Миддлтон впервые в этом году появилась на публике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила церемонию Trooping the Colour в Лондоне, посвященном официальному дню рождения монарха. Ее засняли при прибытии со своей семьей в Букингемский дворец.
Миддлтон появилась на публике впервые после февральского видео с рассказом о курсе химиотерапии и операции на брюшной полости. В марте она поделилась, что у нее диагностировали рак. Накануне она сообщила о «значительном прогрессе» и намерении выйти в свет.
15 июня Кейт появилась в карете вместе со своими тремя детьми. Принц Уильям ехал отдельно верхом на лошади.
Тысячи поклонников собрались вдоль длинной дороги, ведущей ко дворцу.
В прошлом году король Карл III впервые был сувереном верхом на лошади, но в этом году наблюдал за происходящим из кареты вместе со своей женой Камиллой. Как и Кейт, Чарльз в течение последних нескольких месяцев проходил курс химиотерапии, хотя в последние недели начал снова появляться на публике.