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Кейт Миддлтон впервые в этом году появилась на публике

Сегодня в 15:58
Фото: Chris Jackson/Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила церемонию Trooping the Colour в Лондоне, посвященном официальному дню рождения монарха. Ее засняли при прибытии со своей семьей в Букингемский дворец.

Миддлтон появилась на публике впервые после февральского видео с рассказом о курсе химиотерапии и операции на брюшной полости. В марте она поделилась, что у нее диагностировали рак. Накануне она сообщила о «значительном прогрессе» и намерении выйти в свет.

15 июня Кейт появилась в карете вместе со своими тремя детьми. Принц Уильям ехал отдельно верхом на лошади.

Тысячи поклонников собрались вдоль длинной дороги, ведущей ко дворцу.

В прошлом году король Карл III впервые был сувереном верхом на лошади, но в этом году наблюдал за происходящим из кареты вместе со своей женой Камиллой. Как и Кейт, Чарльз в течение последних нескольких месяцев проходил курс химиотерапии, хотя в последние недели начал снова появляться на публике.

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